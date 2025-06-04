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Gazimağusa Belediyesi ile TIXCY arasında bilet hizmeti protokolü imzalandı

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Gazimağusa Belediyesi ile PIDS Araştırma ve Danışmanlık Ltd. (TIXCY) arasında, 25. Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliklerin bilet satışlarının dijital ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
Gazimağusa Belediyesi ile TIXCY arasında bilet hizmeti protokolü imzalandı

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında, festival süresince konser, tiyatro ve diğer etkinliklerin biletleri dijital platformlar üzerinden satışa sunulacak. TIXCY, yazılım altyapısı, teknik destek, tanıtım ve raporlama hizmetlerini sağlayacak; Gazimağusa Belediyesi ise etkinlik organizasyonu, içerik paylaşımı ve saha denetiminden sorumlu olacak.

Sözleşmeye, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile PIDS Direktörü Muharrem Amcazade imza attı.

İmza töreninde konuşan Uluçay, kültür ve sanatı halkla buluştururken teknolojiden de yararlanmayı önemsediklerini belirtti. Uluçay, “Festivalimizin dijital biletleme sistemiyle daha erişilebilir ve düzenli hale gelmesini amaçlıyoruz. Bu iş birliği hem katılımcılar hem de organizasyon açısından kolaylık sağlayacak” dedi.

 

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