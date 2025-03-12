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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta Asayiş ve Trafik Denetimleri: Çok Sayıda İşlem Yapıldı

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Polis ekipleri tarafından Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde birçok sürücüye yasal işlem uygulanırken, bazı araçlar trafikten men edildi.
Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta Asayiş ve Trafik Denetimleri: Çok Sayıda İşlem Yapıldı

11 Mart 2025 tarihinde 20.00 - 24.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’daki denetimlerde, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde giriş yasağı bulunan 23 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik kontrolleri sırasında ise 1.460 araç sürücüsü denetlendi. Hız sınırını aşan 170, cep telefonu ile araç kullanan 47, emniyet kemeri takmayan 13, seyrüsefersiz araç kullanan 23, muayenesiz araç kullanan 13, sigortasız araç kullanan 2, ehliyetsiz araç kullanan 2, trafik ışıklarına uymayan 2, A işletme izinsiz araç kullanan 1, B işletme izinsiz araç kullanan 6 ve diğer çeşitli trafik suçlarından 75 olmak üzere toplam 354 sürücü hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 1 araç trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde de eğlence mekanları ve halka açık alanlar kontrol edildi. Denetimler sırasında ülkede yasal statüsü bulunmayan 4 kişi tespit edilerek tutuklandı. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise giriş yasağı bulunan 32 kişi hakkında işlem yapıldı. Trafik ekipleri tarafından 2.062 sürücü kontrol edildi. Hız sınırını aşan 56, alkollü araç kullanan 6, sigortasız araç kullanan 13, cep telefonu ile araç kullanan 3, emniyet kemeri takmayan 20, trafik ışıklarına uymayan 2, ehliyetsiz araç kullanan 1, koruyucu başlıksız motosiklet kullanan 1 ve diğer çeşitli trafik suçlarından 115 olmak üzere toplam 217 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca 19 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’taki denetimlerde de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan işletmeler, bahis evleri ve kahvehaneler kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik kontrolleri sırasında ise 447 araç sürücüsü denetlendi. Hız sınırını aşan 44, cep telefonu ile araç kullanan 5, emniyet kemeri takmayan 22, ehliyetsiz araç kullanan 2, alkollü araç kullanan 1 ve diğer çeşitli trafik suçlarından 37 olmak üzere toplam 111 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Ayrıca 3 araç trafikten men edildi.

Polis, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti

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