Gazimağusa-Karpaz Yolunda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda, 24 Ocak 2025 tarihinde saat 03.00 sıralarında Granel Çemberi mevkiinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazası meydana geldi.

Hamza Küçük (37), 170 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UE 955 plakalı salon araç ile Karpaz istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrederken, Granel Çemberi'ne geldiği sırada, çemberde dönüş yapmakta olan HH 244 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Halil Özbay (27) yönetimindeki aracın çarpmanın etkisiyle savrulmasının ardından, Küçük'ün aracı kontrolden çıkarak bir oto galerinin çevre duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmazken, alkollü araç kullanıp trafik kazasına sebebiyet veren Hamza Küçük polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.