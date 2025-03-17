Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde devriye görevinde bulunan Demirhan Polis Karakolu ekibi, Yonca Kavşağı yakınlarında süratli ve tehlikeli şekilde seyreden bir aracı tespit etti. Takibe alınan araç kısa sürede durduruldu.
Polislerin araca yaklaştığı sırada içeriden bir paket atıldığı fark edildi. Olay yerine çağrılan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucunda, paketin içerisinde yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.
Olayla ilgili araç sürücüsü E.E.C. (30) tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
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