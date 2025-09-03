Gazimağusa, Lefkoşa ve Esentepe’de uyuşturucu: 5 tutuklu

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da saat 12.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından D.N.N.(E-27) ve M.W.F.(E-31)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa’da saat 17.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen S.S.(E-21)’nin üzerinde ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 3 adet kağıt parçası ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Esentepe’de ise polis ekipleri tarafından H.Ş.D.(E-23) ve Ç.K. (E-24)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin soruşturmaları devam ediyor.