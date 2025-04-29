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Gazimağusa Önder AVM’de yangın çıktı

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Önder Alışveriş Merkezi’nin Gazimağusa’daki şubesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi.
Gazimağusa Önder AVM’de yangın çıktı

Önder Alışveriş Merkezi’nin Gazimağusa’daki şubesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Önder AVM'de 29 Nisan 2025 sabahı yangın meydana geldi. Saat 07.15 sıralarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Yangına, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gazimağusa Belediyesi’ne ve özel işletmelere ait su tankerleriyle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının neden çıktığı ve oluşan zarar ile ilgili soruşturma sürüyor.

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