Gazimağusa Tapu Dairesi’nde Sahte Evrak Skandalı

30 Haziran 2025 tarihinde, Gazimağusa Tapu Dairesi’nde meydana gelen olayda, C.G. (E-21) isimli şahsın, yurt dışında ikamet eden iki kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde taşınmaz mal satın alabilmeleri amacıyla, taşınmaz alımına ilişkin bir karar yazısına söz konusu kişilerin isimlerini ekleyerek resmi evrakta sahtecilik yaptığı tespit edildi.
C.G., hazırladığı sahte evrakı görevli memura ibraz edip tedavüle sürerken yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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