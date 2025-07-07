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Gazimağusa ve Alsancak’ta Yangın: 5 Araç ve Mobilyalar Zarar Gördü

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Gazimağusa’da bir mobilya dükkanında ve Alsancak’ta bir oto galeride çıkan yangınlarda toplam 5 araç ve çok sayıda malzeme zarar gördü. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturmalar sürüyor.
Gazimağusa ve Alsancak’ta Yangın: 5 Araç ve Mobilyalar Zarar Gördü

Gazimağusa ve Alsancak’ta meydana gelen iki ayrı yangında araçlar ve çeşitli eşyalar zarar gördü. Her iki yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

İlk yangın 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30 sıralarında Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir mobilya dükkanının arka kısmında meydana geldi. Yangında kullanılmayan tahta, karton ve poşetler yandı. Alevlerin sıçradığı park halindeki JG 855 plakalı araç tamamen, kullanılmayan hurda durumundaki başka bir araç ise kısmen yanarak zarar gördü.

İkinci yangın ise 7 Temmuz 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir oto galerinin batı kısmında meydana geldi. Park halindeki NM 264 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, yakındaki GR 122 ve HU 245 plakalı araçlara da sıçradı. Üç araç da yanarak zarar gördü.

Her iki yangın da İtfaiye Ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor

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