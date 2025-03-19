Gazimağusa ve Çamlıbel’de Yangın: Araç ve Ev Zarar Gördü

Elektrik Aksamındaki Kısa Devre Yangınlara Neden Oldu

Gazimağusa ve Çamlıbel’de meydana gelen iki ayrı yangında, bir araç ve bir evde ciddi hasar oluştu.

???? Gazimağusa – 18 Mart 2025, 19.00 sıralarında, Akhisar Sokak’ta bir apartmanın araç park alanında park halinde bulunan bir araçta, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangında aracın motor aksamı, ön camı ve göğüs kısmı tamamen yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

???? Çamlıbel – Aynı gün saat 13.50 sıralarında, Başak Sokak’ta bulunan bir ikametgahta banyo-tuvalet odasında bulunan elektrikli şofbenin muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın, ev sahibi, çevre sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda elektrikli şofben tamamen yanarken, duvarlar ve fayanslar ise islenerek zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturma sürüyor.