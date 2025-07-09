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Gazimağusa ve Girne’de Alkollü Sürücüler Trafik Kazasına Neden Oldu

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Gazimağusa ve Girne’de alkollü araç kullanan iki sürücü, meydana gelen trafik kazalarının ardından tutuklandı. Girne’deki kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Gazimağusa ve Girne’de Alkollü Sürücüler Trafik Kazasına Neden Oldu

08 ve 09 Temmuz 2025 tarihlerinde Gazimağusa ve Girne’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, alkollü araç kullanan sürücüler kazalara sebep oldu. Her iki sürücü de tutuklanırken, Girne’deki kazada bir kişi hafif yaralandı.

İlk kaza, 8 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa Veyselliler Caddesi üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki Ali Doğan, 124 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GN 433 plakalı salon araçla Yalın Sokak’a dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir ikametgaha ait bahçe duvarı ve çevre demirlerine çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Ali Doğan, alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İkinci kaza ise 9 Temmuz 2025 tarihinde saat 05.30 sıralarında Girne Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 21 yaşındaki Ata Berk Topal, 138 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı RL 218 plakalı motosikletle doğu istikametine doğru seyrederken, Toprak İstiklal Sokağı’na dönüş yapan Kamil Türer yönetimindeki CP 359 plakalı çift kabin aracın sol arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ata Berk Topal, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından kendi isteğiyle taburcu edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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