GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE GÜMRÜK KAÇAĞI OPERASYONU

Gazimağusa ve İskele’de gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük işlemleri yapılmadan ülkeye sokulan bir araç ile GKRY menşeli süt ürünleri tespit edildi. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı

Gazimağusa’da 33 yaşındaki İ.T., yurt dışından yedek parça amaçlı ithal ettiği bir aracı, başka bir aracın plakasını takarak gümrük işlemlerini yapmadan KKTC’ye getirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

İskele’de ise polis ekipleri, 36 yaşındaki D.R.’nin iş yerinde yaptığı aramada, gümrüğe beyan edilmeden ülkeye sokulan 143 kap yoğurt ve 47 kalıp nor peyniri ele geçirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, 56 yaşındaki S.M.’nin GKRY bölgesinden aldığı 48 kap yoğurt ve 61 kalıp nor peynirini gümrüğe beyan etmeden Akyar Kara Geçiş Kapısı’ndan geçirerek iş yerine teslim ettiği tespit edildi.

Olayla ilgili üç şahıs tutuklanırken, polis soruşturması sürüyor.