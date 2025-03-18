Gazimağusa ve Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da Derinya Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, iki kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'ndaki uyuşturucu soruşturması kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

17 Mart 2025 tarihinde saat 22.15 sıralarında, Gazimağusa’da Derinya Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan O.K. (E-65) ve D.K. (E-44) üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde tespit edildi. O.K.’nin tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan kağıt parçaları bulunurken, D.K.’nin üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahse konu şahıslar tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Demirhan Polis Karakolu’na bağlı ekiplerin devriyesi sırasında bir araç sürücüsünün tasarrufunda ele geçirilen yaklaşık 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddesi ile ilgili soruşturma sürüyor. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranan R.T. (E-34), polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam etmektedir