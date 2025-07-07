Gazimağusa’da Ani Ölüm: 39 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Gazimağusa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Nevin Turaç hayatını kaybetti.

Olay, 6 Temmuz 2025 tarihinde saat 19.00 sıralarında yaşandı. Gazimağusa’da ikamet eden Nevin Turaç, evinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Turaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Nevin Turaç’ın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan ilk incelemede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor