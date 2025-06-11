Gazimağusa’da Ani Ölüm: Musa Mitil Yaşamını Yitirdi

10 Haziran 2025 Salı günü saat 09.00 sıralarında, Gazimağusa’da yaşayan 59 yaşındaki Musa Mitil, evinde aniden rahatsızlandı. Olayın ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılan Mitil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Mitil’in cansız bedeni üzerinde doktor tarafından gerçekleştirilen ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor