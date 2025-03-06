GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI

Gazimağusa-Hasan Ziya Sokak’ta, 05 Mart 2025, saat 23:00 sıralarında, bir apartman dairesinin yatak odasında yangın çıktı. Yangının, prizde takılı olan cep telefonu şarj cihazının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.
???? İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında:
- Yatak, şilte, klima iç ünitesi ve ahşap kapı kullanılamaz hale geldi.
- Yoğun duman ve ısı nedeniyle evin tüm duvarları is içinde kaldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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