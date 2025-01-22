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Gazimağusa’da kaçak çalıştırılan fırın mühürlendi

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Gazimağusa Belediyesi, izinsiz faaliyet gösteren bir fırını mühürledi ve iş yeri sahibine bir asgari ücret tutarında ceza kesti.
Gazimağusa’da kaçak çalıştırılan fırın mühürlendi

Gazimağusa Belediyesi, izinsiz faaliyette bulunduğunu tespit ettiği fırını mühürledi,  işyeri sahibine ceza kesti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Birimi ve İmar Birimi’nin denetimleri kapsamında kent sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir un mamülleri işletmesinin 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın ilgili maddesine aykırı şekilde izinsiz ticari maksatla çalıştırıldığı tespit edildi.

Yapılan kontrolde hiçbir izni bulunmadan faaliyette bulunduğu belirlenen iş yeri, Zabıta Birimi ekipleri tarafından mühürlenirken, söz konusu iş yerine bir asgari ücret ceza kesildi.

Özellikle kozmetik alanı, gıda üretimi, restoran ve market gibi iş yerlerinde halk sağlığının korunması adına düzenli ve etkin kontroller yürüten Gazimağusa Belediyesi’nin, halkın daha huzurlu, refah ve çağdaş bir kentte yaşam sürdürebilmesi maksadıyla iş yerlerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirme konusunda denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

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