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Gazimağusa’da Sahte Evrak ve Dolandırıcılık Operasyonu

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Başkasına ait aracı sahte belgelerle devretmeye çalışan iki kişi tutuklandı.
Gazimağusa’da Sahte Evrak ve Dolandırıcılık Operasyonu

23 Eylül 2024 tarihinde Gazimağusa’da, A.Ö. (24) ve E.H. (51) isimli şahısların, kendilerine emanet edilen başka bir kişiye ait araç için sahte bir devir formu düzenleyerek, bu belgeyi ilgili kuruma teslim ettikleri tespit edildi. Sahte evrakla aracın, E.H.’ye ait bir galerinin üzerine kayıt edilmesini sağlayan şüphelilerin, bu yöntemle sahtekarlıkla mal temin ettikleri belirlendi.

Polisin olayı tespit etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında A.Ö. ve E.H. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

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