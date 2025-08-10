  • BIST 10972.63
Gazimağusa'da su kesintisi pazartesi sona erecek: Yarına kadar tasarruf çağrısında bulunuldu

Gazimağusa’da su kesintisi pazartesi sona erecek: Yarına kadar tasarruf çağrısında bulunuldu
Gazimağusa’da su kesintisi pazartesi sona erecek: Yarına kadar tasarruf çağrısında bulunuldu

Gazimağusa Belediyesi, Yeniboğaziçi’ndeki ana su hattındaki arızanın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri ekiplerince onarıldığını ve özel betonun yaklaşık 24 saatlik kuruma süresinin ardından su dağıtımının pazartesi günü kent geneline normale döneceğini bildirdi. Belediye vatandaşları bu süre zarfında suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.

Gazimağusa Belediyesi, kent genelinde yaşanan su kesintisine ilişkin güncel bilgi paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi’nden alınan bilgiye göre, Türkiye’den ülkemize su temin projesi kapsamında Yeniboğaziçi bölgesinde kent merkezine su taşıyan ana hatlarda meydana gelen arızanın onarımının tamamlandığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su İşleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda özel beton kullanıldığı ve betonun yaklaşık 24 saatlik kuruma süresinin ardından yeniden su dağıtımına başlanacağı aktarıldı.

Kent geneline düzenli su ulaşımının pazartesi günü sağlanmasının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşlara bu süre zarfında suyu tasarruflu kullanmaları çağrısında bulunuldu. Süreçle ilgili gelişmelerin belediye tarafından kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

