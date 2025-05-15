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Gazimağusa’da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

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Sincan Sokak’ta kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu biri kadın iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin parmağında kırık tespit edildi.
Gazimağusa’da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

14.05.2025 TARİHİNDE, SAAT 20:00 SIRALARINDA, GAZİMAĞUSA’DA SİNCAN SOKAK ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ZEKİ ÖZGÜRKANLILAR (E-57) YÖNETİMİNDEKİ NV 778 PLAKALI KAMYONET, SAĞA İSMİSİZ SOKAĞA DİKKATSİZCE DÖNMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA, KARŞI İSTİKAMETTEN GELMEKTE OLAN HASAN BASRİ DEMİR (E-26) YÖNETİMİNDEKİ 16 BFD 788 PLAKALI MOTOSİKLETLE ÇARPIŞTI.

KAZA SONUCU YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASAN BASRİ DEMİR VE YOLCU OLARAK BULUNAN BAŞAK BAYKARA (K-24), GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI. DEMİR’İN SOL EL PARMAĞINDA KIRIK TESPİT EDİLİRKEN, HER İKİ ŞAHIS DA ACİL SERVİSTE MÜŞAHEDE ALTINA ALINDI.

SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR

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