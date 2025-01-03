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Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: 125 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

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Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın evinde hintkeneviri türü uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlı tutuklandı, soruşturma sürüyor
Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: 125 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi

02 Ocak 2025 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.W. (27) isimli şahsın ikametgahında arama yapıldı. Arama sırasında, yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunduğu düşünülen bir hassas terazi ele geçirildi.

Bahse konu şahıs, olayla ilgili olarak tutuklandı. Polisin soruşturması devam ediyor

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