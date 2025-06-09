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SON DAKİKAGazze'ye giden yardım teknesine müdahale edildi, eylemciler İsrail'e götürüldü

Gazze'ye giden yardım teknesine müdahale edildi, eylemciler İsrail'e götürüldü

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Gazze'ye giden yardım teknesine müdahale edildi, eylemciler İsrail'e götürüldü
Gazze'ye giden yardım teknesine müdahale edildi, eylemciler İsrail'e götürüldü

İsrail askerlerinin, aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu 12 aktivistin Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek üzere yola çıkardığı tekneye müdahale ettikleri bildirildi.

Madleen adlı tekneyi yola çıkartan Freedom Flotilla Coalition (FFC - Özgürlük Filosu Koalisyonu) Telegram uygulamasındaki mesajda "İletişim kayboldu" dedi.

Mesajda, teknede can yelekleriyle elleri havada insanlar görülüyor.

Tekne en son Mısır açıklarında ilerliyordu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise sosyal medyada yaptıkları açıklamada aktivistlerin "zarar görmeden" ve "güvenli olarak" İsrail'e götürüldüğünü söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı daha tekneden rotasını değiştirmesini istediği kaydedilmişti.

Bakanlık, İsrail askerlerinin tekneye müdahalesinden sonra yaptığı açıklamada Madleen'i "ünlülerin selfie yatı" diye tanımladı.

Bakanlık teknedekilerin "zarar görmediğini" ve "güvenle" İsrail'e götürüldüklerini duyurdu.

Bakanlık, iklim eylemcisi Greta Thunberg'in can yelekli bir fotoğrafını da yayımladı.

Açıklamada "grubun bir kamyondan bile az olan yardım malzemesiyle tek amacı kamuoyunun dikkatini çekmek olan bir medya provokasyonu yapma girişiminde bulunduğu" savunuldu.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da teknenin geri dönmesi gerektiğini ve İsrail'in herhangi bir ablukayı delme girişimine karşı harekete geçeceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz pazar günü yaptığı açıklamada, "Madleen gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engellemesi için orduya talimat verdim" demişti.

Madleen gemisinde kimler var?

Madleen adlı gemi, Freedom Flotilla Coalition (FFC - Özgürlük Filosu Koalisyonu) tarafından yönetiliyor ve 1 Haziran'da İtalya'dan ayrılarak İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı.

Yardım malzemeleriyle birlikte 12 kişiyi taşıyan gemide İrlandalı aktör Liam Cunningham, Avrupa Parlamentosu'nun Fransız üyesi Rima Hassan ve iki Türkiye kökenli aktivist de var.

Türkiye kökenli gönüllerden biri Şuayb Ordu, diğeri ise Alman vatandaşı Yasemin Acar.

Acar, FFC Organizasyon Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi.

Gemide Brezilyalı, Fransız, İspanyol ve Hollandalı aktivistler de var.

Gemide bulunan Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan, AFP'ye yaptığı açıklamada "Silahlı değiliz, sadece insani yardım taşıyoruz" demiş ve "Son ana kadar hareket halinde kalacağız" diye de eklemişti.

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