"Geçiş noktalarının açılması kararı siyasi düzeyde alınacak"

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum eş başkanı Leonidas Fylaktou, Epidemiyolojik verilere bakıldığında, geçiş noktalarının Haziran ayında açılmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.
Fylaktou, geçiş noktalarının açılmasıyla alınacak tedbirler için uygun hazırlıklar yapılması gerektiğini belirtti.
Ancak kararın siyasi düzeyde alınacağını açıkça ifade etti.
Komite önümüzdeki on gün içerisinde yeniden bir araya gelecek.
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