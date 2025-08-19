  • BIST 10962.02
Geçtiğimiz hafta 88 trafik kazası meydana geldi: 2 bin 630 sürücüye ceza kesildi!

Polis, son bir haftada 88 trafik kazasında 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Denetimlerde 17 bin 632 araç kontrol edildi; 2 bin 630 sürücüye işlem yapıldı, 273 araç trafikten men edildi, 14 sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı, 11-17 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde ülke genelinde toplam 88 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Kazaların 21’i yaralanma, 67’si ise hasarla sonuçlandı. Yaralanmalı kazalarda toplam 26 kişi yaralandı.

Polis verilerine göre, söz konusu dönemde meydana gelen kazaların başlıca sebepleri süratli araç kullanmak (26), kavşakta durmamak (20), dikkatsiz sürüş yapmak (16), yakın takip (14) ve diğer etkenler (12) olarak açıklandı. Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının ise 3 milyon 526 bin 205 TL.

Kazaların ilçelere göre dağılımı şu şekilde oldu:

  • Lefkoşa: 23

  • Gazimağusa: 21

  • Girne: 38

  • Güzelyurt: 5

  • İskele: 1

  • 17 BİN 632 ARAÇ KONTROL EDİLDİ: 2 BİN 630 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

    Polis, aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplam 17 bin 632 araç sürücüsünü kontrol etti. Denetimlerde suç işlediği tespit edilen 2 bin 630 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

    En fazla işlenen trafik suçları arasında sürat (867), mobil radar ile tespit edilen sürat (156), seyrüsefersiz araç kullanmak (255), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (183), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (75) ve sigortasız araç kullanmak (79) yer aldı.

    Ayrıca 273 araç trafikten men edilirken, 14 sürücünün de tutuklandığı açıklandı.

     

     

