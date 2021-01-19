Geleceğe nefes oldular

Mağusa Futbol Masterler Derneği Sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Gazimağusa hendek bölgesinde şehir içerisine giden yolda “yeni kapının” sol tarafına, zeytin ve harnup fidanları, ekipmanlar ve personel görevlendiren Gazimağusa Belediyesi tarafından hazırlanan alan, Mağusa Futbol masterleri ailesi tarafından “ağaç dikme etkinliği” gerçekleştirildi. “Ağaç dikme etkinliği’ne” Mağusa Futbol Materleri Derneği başkanı Çetin Gülhan yönetimi, üyelerle birlikte bazı aileler, Cumhuriyet Meclis başkanı Teberrüken Uluçay, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipolğu katıldı.

Sorumluluk ve Görev Bilinciyle Hareket

Mağusa Futbol Materleri ailesi daha yeşil bir Gazimağusa için “Ağaç dikim etkinliği’nde” 50 zeytin, 50 harnup fidanları toprakla buluşturularak, geleceğe nefes oluyoruz ve gelecek nesillere anlam yüklü mesajlar verildi. Ülkedeki ağaçlandırma faaliyetlerinin sorumluluk ve görev bilinciyle hareket edilerek, kolektif bir çalışma gerektiğinin altı çizdi. Mağusa Futbol Masterleri Derneği sportif faaliyetlerin yanında sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem vererek bu konuda yeni bir adım daha atarak duyarlı davranış göstermesiyle “ağaç dikme etkinliği” yaparak, toplumun tüm kesimlerini bu gibi konulara duyarlı olması gerektiğine çağrıda bulundu.