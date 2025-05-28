Geleceği Şekillendirecek Sınava Başvuru İçin Son Gün!

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin akademik başarıyı ödüllendirerek eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçladığı “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Giriş ve Burs Sınavı”na başvuru için son tarih 29 Mayıs!

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Giriş ve Burs Sınavı, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyenler ise 29 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’e kadar kayıt yaptırabilecek.

Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi olmak üzere üç ayrı merkezde yapılacak olan sınav sonucunda öğrenciler, dört ayrı kategoride burs imkanı ve kayıt hakkı kazanacak. İki oturumdan oluşacak sınavda başarılı olan öğrencilere, Dr. Suat Günsel Bursu’nun yanı sıra; tam, yarım ve çeyrek oranlarında çeşitli burs imkanları sunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Koleje Giriş Sınavı 2 konularını kapsayacak olan sınav toplam 100 sorudan oluşacak. İlk oturumunda 27 Matematik, 10 Fen Bilgisi, 9 Sosyal Bilgiler sorusunun olduğu sınavda ikinci oturumda ise 27 Türkçe, 27 de İngilizce sorusu yer alacak.

Son Başvuru Tarihi 29 Mayıs!

Sınav; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eş zamanlı olarak yapılacak. Sınava katılacak öğrencilerin, en geç saat 08.30’da okulda hazır bulunmaları gerekiyor. Giriş ve Burs Sınavı’na başvurular, ilgili kolejlerin web siteleri üzerinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Sınavla ilgili detaylı bilgilere ise; okulların resmi web sitelerinden ulaşılabiliyor. Sınava katılmak isteyenlerin, 29 Mayıs Perşembe günü saat 15.00’e kadar kayıt yaptırması gerekiyor.