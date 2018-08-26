Geleneksel Çin tıbbı Afrika'da da yayılıyor

Çin bitkisel ilaçları ve tedavileri, çeşitli hastalıkların tedavisi için dünyanın birçok ülkesinde tercih edildiği gibi Kenya’da da yaygınlaşmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre, Afrikalıların yüzde 80’i temel tedavileri için bitkisel ilaçlar kullanıyor. Çin’den 22 yıl önce Kenya’ya gelen Doktor Pan Lianxue, ülkeye ilk geldiğinde geleneksel Çin tedavileriyle iyileşebilecek birçok insanla karşılaştığını söyledi. Lianxue, ülkeye ilk geldiğinde eklem ağrıları gibi rahatsızlıkları akupunkturla iyileştirdiğini söyledi. Kocası Luo Zhanliang’ın Çin’den Kenya’ya, geleneksel tedavi yöntemlerini teşvik etmek için geldiğini kaydeden Lianxue, Kenya’da tanıştıklarını belirtti.

Gittikçe yerel halktan daha fazla kişinin kendilerine başvurduklarını dile getiren Doktor Luo Zhanliang, özellikle yetkililerin Çin geleneksel tedavi yöntemlerini tercih ettiğini ifade etti.

Göğüs ağrılarından dolayı geleneksel Çin tedavisini tercih eden Janet Muketha, “Göğüslerim çok ağrıyordu ancak iki haftalık Moksibüsyon ve bitkisel ilaç tedavisinden sonra ağrılarım tamamen sona erdi” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Başka bir hasta Alice Lesirma, karın ağrısıyla Çinli çifte başvurduğunu ve tedaviden önce yemek yiyemez hale geldiğini söyledi. Tedavisinin ilk haftasında zorlandığını söyleyen Lesirma, "Bir haftanın ardından tedavime alışmıştım hatta eğlenceli hale gelmişti. Artık karnım ağrımıyor ve rahatlıkla yemek yiyebiliyorum" diye konuştu.