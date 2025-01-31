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Gelir Vergisi Matrah Dilimlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname Resmi Gazete’de

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1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak gelir vergisi matrah dilimleri, ekonomik kriz ve döviz etkilerini hafifletmek amacıyla yeniden belirlenerek, gelir dilimlerine göre vergi oranları düzenlendi.
Gelir Vergisi Matrah Dilimlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname Resmi Gazete’de

Gelir Vergisi Matrah Dilimlerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak yıllık gelir vergisi matrah dilimlerinin yeniden düzenlenerek, ekonomik kriz ve dövizin yükselmesi sebebiyle oluşan etkileri azaltmak ve gelirliler açısından vergi adaletini sağlamak amacıyla yapılan kararname, yıllık gelire uygulanacak gelir vergisi matrah dilimleri ile vergi oranlarını kapsıyor.

Gelir Vergisi Yasası’nın kesin vergi yükümlülüğüne ilişkin kuralları ile 31’inci maddesinin (7)'nci fıkrası ve 32'nci maddesinin (5)'inci ve (6)'ncı fıkralarındaki kuralları saklı kalmak koşuluyla, gelir vergisi belirtilen yıllık matrah dilimleri ve vergi oranlarında tarh edildi.

Buna göre ilk 45 bin TL için yüzde 10, sonra gelen 45 bin TL için yüzde 20, sonra gelen 120 bin TL için yüzde 25, sonra gelen 190 bin TL için yüzde 30, 400 bin TL’den sonrası için yüzde 37 vergi oranı uygulanacak.

Bakanlar Kurulu, 2025 Mali Yılı Bütçesi gelir ve gider arasındaki farkın iç kaynaklardan karşılanacağı öngörüldüğünden kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi amacıyla 2025 Mali Yılı Bütçesinde, mahalli kaynaklarla finanse edilen ödeneği 200 bin TL üzerinde ve bloke bakiyesi yeterli olan tüm kalemlerde öngörülen ödeneklerden yüzde 10 oranında indirime gidilmesine karar verdi.

Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Cari Transfer Ödenekleri, Yedek Ödenekler, Elektrik Alımları, Su Alımları, Haberleşme Giderleri 111. Düzey, Sigorta Giderleri, Kiralar 111. Düzey ve Müteahhitlik Hizmetleri (temizlik hizmet ihaleleri dahil), bu kalemlerin haricinde tutuldu.

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