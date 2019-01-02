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Gelirler bütçesinde yer alan harçlar artırıldı

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Yeni yılla birlikte devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlar artırıldı.
Gelirler bütçesinde yer alan harçlar artırıldı

Yeni yılla birlikte devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlar artırıldı.

Av ruhsatları 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. Buna göre bir av ruhsatı 166 TL, av ruhsatı sureti de 26 TL oldu. 2018 yılı boyunca av ruhsatı 128 TL ve av ruhsatı sureti 20 TL idi.

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da dile getirdiği gelirler bütçesindeki harçlara yüzde 28-30 oranında zam geldi.

Denktaş, hayat pahalılığı oranının yüzde 32 olduğunu, buna paralel olarak 1 Ocak’tan itibaren devlet harçlarının da yeniden düzenlendiğini açıklamıştı.

HANGİ HARÇLAR ARTTI?

Bakanlar Kurulu’nun, Gelir Bütçesi'nde yer alan harçların günümüz ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesini onayladığı değişiklik tüzükleri ve emirnameler şunlar:

1. D Sınıfı Akaryakıtın Nakliyesi, İthali, Depolamasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü.

2. Akaryakıt Satışı ve iştigali (Denetim ve Düzenleme) (Değişiklik) Tüzüğü.

3. Patlayıcı Maddeler (Değişiklik) Tüzüğü.

4. Alkollü içkiler Satış Ruhsat Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü

5. Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü

6. Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü

7. Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü

8. Cezaevi (Değişiklik) Tüzüğü

9. Daimi ikamet Izni (Değişiklik) Tüzüğü

10. İlan, Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğü

11. Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü

12. Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü

13. Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü

14. Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri için Ödenecek Harçların Yeniden

Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü

15. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü

16. Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları (Değişiklik) Tüzüğü

17. Oteller (Değişiklik) Tüzüğü

18. Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları (Değişiklik) Tüzüğü

19. Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi

20. Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Tüzüğü

21. Sendikalar (Değişiklik) Tüzüğü

22. Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü

23. Tarım Dairesi, ithalat ihracat Denetimleri, Ön izin ve Bitki Pasaportu Verilmesi, Bitki Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi, Kayıt işlemleri ve Bitki Sağlığı Denetimleri karşılığında Alınacak Ücretler ve Harçlar (Değişiklik) Tüzüğü

24. Tarımsal ilaçlar Denetim (Değişiklik) Tüzüğü

25. Tarımsal Ürünler (ihraç) (Değişiklik) Tüzüğü

26. Tarımsal Ürünler Tağşiş (Değişiklik) Tüzüğü

27. 2019 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü

28. Telsiz Telgraf (Değişiklik) Tüzüğü

29. Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile ilgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi

30. Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile ilgili Sertifika Harçları (Değişiklik) Tüzüğü

31. Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Tüzüğü

32. Yabancıların Çalışma izinleri (Değişiklik) Tüzüğü

33. Yollar ve Binalar (Değişiklik) Tüzüğü

34. Yurttaşlık Tüzüğü

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın 20'nci maddesi, 1969, Hastaneleri Kontrol Yasası'nın 3'üncü maddesi ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 40'ıncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan "Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü"nü de onayladı.

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