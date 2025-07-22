Gemikonağı’nda Şezlong Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Hastanelik Oldu

Gemikonağı’nda bir plaj restoranında yaşanan şezlong tartışması şiddetle sonuçlandı. 72 yaşındaki restoran işletmecisi göğsüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı, kaburgaları kırıldı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Gemikonağı’nda bir plaj restoranı içerisinde, şezlong ücreti nedeniyle çıkan tartışma ciddi bir darp olayına dönüştü.

İddiaya göre, 49 yaşındaki B.D., plajda kullandığı şezlong için kendisinden ücret talep edilmesine sinirlenerek, restoran işletmecisi 72 yaşındaki S.O.’nun göğsüne yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen yaşlı adamın kaburga kemiklerinin kırıldığı tespit edildi.

Ciddi şekilde darp edilen S.O. hastaneye kaldırılırken, saldırgan B.D. polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.