  • BIST 10634.51
  • Altın 4401.8
  • Dolar 40.4199
  • Euro 47.2932
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATufan Erhürman: Çözümsüzlük çözüm değildir ve Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi vardır

Gemikonağı’nda Şezlong Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Hastanelik Oldu

» »
Gemikonağı’nda bir plaj restoranında yaşanan şezlong tartışması şiddetle sonuçlandı. 72 yaşındaki restoran işletmecisi göğsüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı, kaburgaları kırıldı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Gemikonağı’nda Şezlong Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Hastanelik Oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında, Gemikonağı’nda bir plaj restoranı içerisinde, şezlong ücreti nedeniyle çıkan tartışma ciddi bir darp olayına dönüştü.

İddiaya göre, 49 yaşındaki B.D., plajda kullandığı şezlong için kendisinden ücret talep edilmesine sinirlenerek, restoran işletmecisi 72 yaşındaki S.O.’nun göğsüne yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen yaşlı adamın kaburga kemiklerinin kırıldığı tespit edildi.

Ciddi şekilde darp edilen S.O. hastaneye kaldırılırken, saldırgan B.D. polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Asgari ücrete itiraz süresi başladı22 Temmuz 2025 Salı 10:28
  • Serdar Denktaş yeni partisinin adını ve logosunu açıkladı: TAM Parti21 Temmuz 2025 Pazartesi 19:34
  • Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale ağıllar ve Erdemli ağıllar bölgelerine yarın elektrik verilemeyecek21 Temmuz 2025 Pazartesi 19:33
  • Asgari ücretin belirlenme sürecine yönelik detaylar açıklandı: İşverenlerden yüzde 13'lük öneri!21 Temmuz 2025 Pazartesi 19:32
  • Asgari Ücret belirlendi21 Temmuz 2025 Pazartesi 16:06
  • Bakanlar Kurulu’ndan 92 kişiye vatandaşlık21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:20
  • Asgari ücrette kritik toplantı!21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:18
  • İki kişi ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:14
  • Rum örgütler silah yüklü geminin Limasol’a yanaşmasını istemiyor19 Temmuz 2025 Cumartesi 17:04
  • İzinsiz İkamet Eden Beş Kişiye Yasal İşlem19 Temmuz 2025 Cumartesi 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti