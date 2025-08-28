Genç yaşta 2 ani ölüm!

Girne’de ve Bafra’da dün akşam saatlerinde iki ayrı ölüm olayı meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Girne’de sakin 44 yaşındaki Ayfer Orak, ikamet ettiği evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Orak’ın cansız bedeni üzerinde görevli doktorun yaptığı muayenede darp veya cebir izine rastlanmazken, yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Aynı gün saat 18.00 sıralarında ise Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak konaklayan 39 yaşındaki Daniel Tsouk, havuz kenarında oturduğu sırada aniden rahatsızlandı. Otelde görevli doktorun ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Tsouk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tsouk’un kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmalarının sürdüğü açıklandı.