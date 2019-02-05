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“Gençlerimiz ve çocuklarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor”

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Başbakanlık, Genç Şef Olimpiyatları’nda eğitim gördüğü ülke adına yarışan Kıbrıslı Türk Gizem Öznacar ile Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’i de KKTC’yi temsil eden Nev Çocuk Fitness Milli Takımı’na başarılar diledi.
“Gençlerimiz ve çocuklarımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor”

Başbakanlık, Genç Şef Olimpiyatları’nda eğitim gördüğü ülke adına yarışan Kıbrıslı Türk Gizem Öznacar ile Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’i de KKTC’yi temsil eden Nev Çocuk Fitness Milli Takımı’na başarılar diledi.

Başbakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

“Genç Şef Olimpiyatlarında eğitim gördüğü ülke adına yarışan Kıbrıslı Türk Gizem Öznacar ‘En Genç Şef’ seçildi.Mesleğinde gelecek vadeden yarışmacılara verilen “Best Young Chef Ambassador” ödülünün sahibi oldu.Gizem Öznacar İsviçre’de gastronomi eğitimi alıyor.Öte yandan Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’inde sporcularımız 4 şampiyonluk ve 1 dördüncülük elde ettiler.

Uluslararası Avusturya Fit-Kids Grand-Prix’i bu hafta sonu Viyana’da gerçekleşti.10 ülkeden 3000’in üzerinde sporcunun mücadele ettiği bu büyük organizasyonda Nev Çocuk Fitness Milli Takımı ülkemiz adına mücadele etti ve ülkemize 4 Şampiyonluk ve 1 dördüncülük kazandırarak bizleri yine onurlandırdı.

Avusturya’nın Viyana şehrinde 1-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen bu büyük organizasyonda ülkemizi Nev Fitness takımında bulunan uluslararası hakem ve antrenör Neval Çelebioğlu Akgürgen, Fit-Kids 6 yaş kategorisinde Armin Tuğberk, 10 yaş kategorisinde Asya Güzen, 11 yaş kategorisinde Helin Zaim, 14 yaş kategorisinde Yasmin Ferah Racioğlu ayrı ayrı kategorilerinde Şampiyonluk, Acrobatic-fitness 13 yaş kategorisinde Tara Tantura 4’üncülük elde ederek adını uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmiştir. Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” dedi.

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