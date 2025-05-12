Gençlik Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı Avraam: Hedefimiz gençliği yakınlaştırmak

Haravgi gazetesi, yeni oluşturulan iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi’nin dün hedeflerine ilişkin bir açıklamada yaptığını yazdı.

Habere göre, Komite’nin Kıbrıslı Rum heyeti başkanı Amalia Avraam; “Her seferinde farklı konulara sahip faaliyetler düzenleyerek Kıbrıs’taki, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençleri birbirlerine yakınlaştırmayı hedeflediklerini” belirterek, 5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ilk komite toplantısındaki ortamın “Yeterince olumlu” olduğu yorumunda bulundu.

Tanışma niteliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıda; fikirler ve faaliyetlere ilişkin ayrıntılara girmediklerini vurgulayan Avraam, bir sonraki toplantının 21 Mayıs'ta yapılacağını da ifade etti.