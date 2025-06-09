Gerçek elektrik faturan ne kadar? Tıkla hesapla...

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), “FATURANI HESAPLA” adını verdiği bir uygulamayı sendika web sitesi üzerinden devreye koydu.

Bazı mülk sahiplerinin yasa dışı bir şekilde “süzme sayaç” kullanarak kiracılarına fahiş fiyatla elektrik sattıklarının anlaşıldığını belirten sendika yetkilileri, bu hizmet sayesinde tüm abonelerin gerçek fatura bedellerini hesaplayabileceklerini vurguladı.

Sendika yetkilileri, özel şirket AKSA ile imzalanan alım garantili elektrik üretim sözleşmesi nedeniyle elektrik fiyatlarının gereksiz ve abartılı bir şekilde arttığını yıllardır dile getirdiklerini, hizmete koydukları uygulama ile yurttaşların, her ay AKSA kaynaklı fazladan ne kadar ödeme yaptıklarını da net bir şekilde görebileceğine de ifade ettiler.

Sendika yetkilileri, Elektrik kamu hizmetinin yürürlükteki yasalar ile sadece KIB-TEK’e verilmiş bir görev olduğunu ancak yönetenlerin yıllardır ihmali ve göz yumması sonucu kamuoyunda “süzme sayaç” diye tabir edilen sayaçlarla bazı mülk sahiplerinin kiraladıkları mülklerinde yaşayan kişilere yasa dışı bir şekilde fahiş fiyatlarla elektrik sattıklarının bir gerçeklik haline geldiğini belirterek devreye koydukları “FATURANI HESAPLA” uygulaması ile bu durumdaki kiracıları bilgilendirmeyi amaçladıklarına vurgu yaptılar.

Siyasiler ve atadıkları yönetimlerin kötü kararları nedeniyle maliyetlerin ve buna bağlı olarak elektrik faturalarının en az yüzde 40 arttığını ifade eden sendika yetkilileri, buna bir de bazı mülk sahiplerinin uyguladıkları fahiş fiyat farklarının eklendiğine dikkati çektiler.

Uygulamanın nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi de veren sendika yetkilileri, “FATURANI HESAPLA” uygulamasının konut tarifesi kullanıcıları için geçerli olduğuna dikkati çekerek, KIB-TEK’e ait olsun veya olmasın tüm elektronik sayaçlarda bilgi ekranı bulunduğunu ve ekran üzerinde; 1.8.0 kodu belirdiğinde, yine daha büyük karakterlerle görülen rakamın, kilowatt saat (kWs) cinsinden o güne kadar şebekeden alınan toplam elektrik miktarını ifade ettiği bilgisini paylaştılar. Hesaplanmak istenen fatura devresi için okunan önceki ve son tüketim değerlerinin, uygulamada bu amaçla oluşturulan alanlara girilmesi ve “faturayı hesapla” butonuna basılması ile birlikte fatura tutarının sayfa sonunda belireceğini ifade ettiler.

Sendika yetkilileri, özel şirket AKSA ile imzalanan alım garantili elektrik üretim sözleşmesi nedeniyle elektrik fiyatlarının arttığını yıllardır dile getirdiklerini, hizmete koydukları uygulama ile yurttaşların, her ay AKSA kaynaklı fazladan ne kadar ödeme yaptığını görebileceğine de dikkati çektiler.

EL-SEN’in devreye koyduğu “FATURANI HESAPLA” uygulamasına www.el-sen.org adresinden ulaşılabiliyor.