"Gerici tüzük" tepkilerine rağmen Bakanlar Kurulu'ndan oy birliği!

Bakanlar Kurulu sözcüsü Özdemir Berova, Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü'nün son halinin Bakanlar Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandığını açıkladı.

Tüzüğe göre, zorunlu eğitim yaşına kadar olan öğrenciler için okul üniformalarını belirlenme yetkisi okul idarelerine bırakıldı.

Liseler için ise, okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniformasıyla birlikte, inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymeleri serbest bırakıldı.