Gezici, UBP kurultay anketini açıklıyor

Gezici anket şirketinden yeni bir anket daha
Gezici araştırma şirketi 19.09.2018 Saat 11.00'de Golden Tulip Otel Lefkoşa'da son yapılan KKTC Seçim Anketi ve UBP Olağan Kurultayı anket sonuçlarını açıklayacak.
Gezici anket şirketinden yeni bir anket daha
Gezici araştırma şirketi 19.09.2018 Saat 11.00'de Golden Tulip Otel Lefkoşa'da son yapılan KKTC Seçim Anketi ve UBP Olağan Kurultayı anket sonuçlarını açıklayacak.
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