Gezici'nin anketine göre Ersin Tatar önde...

Gezici Araştırma Merkezi KKTC’de Kıbrıslı Türklerin güvenini kazanmış güvenilir araştırma merkezi, Gezici Araştırma Türkiye’deki seçim sonuçlarını, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Son yapılan 7 Ocak genel seçim sonuçlarını gerek sıralamasını gerek oy oranlarını tek bilen araştırma merkezi olmuştu. Sn. Murat Gezici; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi'nin önemli bir kurultayı var. Bu kurultay partinin geleceğinin yanında ülkenin de geleceğini yakından ilgilendiriyor dedi. Sn. Murat Gezici; Gezici Araştırma olarak Ulusal Birlik Partisi'ndeki yarış ile ilgili önemli bir çalışmayı 1 – 16 Eylül Tarihlerinde 2864 UBP Üyesini telefonla arayarak anketi yaptık. Bu çalışma, objektif bir kriter üzerine oldu. UBP'de dört aday yarışıyor. Bu adaylar, kendi alanlarında önemli isimler. Mevcut Başkan Sayın Hüseyin Özgürgün, Milletvekilleri Sayın Ersin Tatar, Sayın Sunat Atun ve Sayın Faiz Sucuoğlu. Seçime etkisi yüksek olacak siyasetçiler Derviş Eroğlu, Hasan Taçoy, Zorlu Töre olacaktır. Sn. Derviş Eroğlu ile Sn. Hüseyin Özgürgün kıyaslandında hangisine güveniyorsunuz dediğimizde UBP üyelerin % 68,3’ü Sn. Derviş Eroğlu’na daha çok güveniyor aynı zamanda genel başkanlığı dönemde Sn. Derviş Eroğlu beyin daha çok başarılı olduğunu söylüyor.

FAİZ SUCUOĞLU

Bu yarışta ilk adaylığını açıklayan isim Faiz Sucuoğlu oldu. Sucuoğlu başta yeni Başkan görüntüsü çiziyordu. Ancak gelinen aşamada tabana yönelik güven veren bir profile sahip olamadı. Parti içerisindeki her kanada, 'yakın gözükme çabası' destek değil, eski puan olarak hanesine yazıldı. Faiz beyin yaşı 60’a yakın olması yaşlı başkan görüntüsü yönünden dezavantajlı. Partili güçlü ve kendinden emin, doğruya doğru yanlışa yanlış diyecek bir profil istiyor. Faiz Bey'in her konuda, aynı yaklaşımı göstermesi, misyon ve vizyonunu tam olarak anlatamaması büyük eksiklik olarak öne çıktı. Faiz Bey'in Ankara'nın kendisini desteklediğine yönelik, parti tabanına yaydığı hava da olumsuz karşılanıyor. Partili, UBP Genel Başkanı seçimlerine Ankara'nın karıştırılmasına tepkili. Eski Genel Başkan Sayın İrsen Küçük zamanın da verdiği karşı duruşun da yansımaları var diyebiliriz. Hatırlatırsak, o dönem İrsen Bey, "Ankara beni destekliyor" diyerek partiliye hiçbir şey vaat edememişti. Demek istediğimiz de tam şu; partili Ankara'ya yakın adaya sıcak bakıyor ama 'Ankara beni destekiyor diyerek birşey yapmayan adaya' soğuk. Bu anket sonucuna da yansıdı. Ankete katılanların yüzde 12,6’sı Faiz Bey'i destekleyeceğini söylüyor. Bu oran ile Faiz Bey'in başkan olma şansı gözükmüyor ikinci tura kalamayacak. Faiz Bey Lefkoşa'da var, ama diğer bölgelerde hiç yok gibi. Faiz Bey'in öne çıkan artısı ise, adının temiz olması. Hiç bir şaibeye karışmamış olarak bilinmesi. Bunlar, partili için önemli kriterler, ancak UBP tabanı, Faiz Bey'de partiyi sürükleyecek liderlik vasfının profilinin yüksek olduğuna inanmıyor.

HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN

UBP Genel Başkanı Hüseyin Bey, neredeyse en zayıf adayların başında geliyor. Oy oranı yüzde 13,4 lerde. Hüseyin Özgürgün'e, UBP tabanı çok kızgın. Mevcut hükümetin yaptığı 2 başarısız adımlardan tutun da ülkedeki ekonomik yangın karşısında, sadece özel hayatı ile öne çıkan bir profil çizdi. Çizmeye devam ediyor. Bunun yanında yolsuzluk iddialarıyla ilgili tatmin edici adımlar atamadı. Partinin birinci gelmesine ana sebebi UBP içindeki önemli isimlerin partiye sahip çıkmasından UBP yüksek oy aldı fakat Sn. Hüseyin Özgürgün partiye sahip çıkmadı ve UBP’nin iktidardan gitmesine neden olduğunu partililer düşünüyor. Sn. Hüseyin Özgürgün bunları umursamaz bir tavırla partiliyi yok saydı. Partilileri ziyaret etmedi. Örgütleri boş bıraktı. Neredeyse, özel davetler dışında dışarı çıktığı yönünde bir haber dahi okumadı. Dar bir çevre ile hareket etmesi, medyanın sadece belli kesimleriyle işbirliği yapması da ciddi eksikler olarak öne çıkıyor. Bu ilişkiler kendisini ciddi anlamda yanlış yönlendiriyor. UBP tabanı, seçimlerde partisine sahip çıkma adına Sn. Hüseyin Özgürgün'ü Meclis'e gönderdi. Ancak, Özgürgün'ün bu mesajı almayarak, 'Ben kazandım' düşüncesiyle, tabana değil tavana yakın duruş sergilemesi bardağı taşırdı diyebiliriz. UBP Parti üyeleri kongrede Sn. Hüseyin Özgürgün beyi oy vermeyerek cezalandıracaklar, UBP tabanı, Sayın Özgürgün'e bir bedel ödetmek isteyecektir. Bu da kurultay olacaktır. Sn. Hüseyin Özgürgün ikinci tura kalamayacak. Bunun yanında Ankara'nın da Özgürgün'e yönelik eskiden 'damat' yaklaşımı vardı. Şimdi ise, yaşananlar nedeniyle çok soğuk bir duruş var diyebiliriz. Özgürgün'ün artıları yok mu, var tabi ki. Mesela liderlik duruşu var. Aldığı kararları uygulatabilecek liderliği sergiliyordu. Ancak Sayın Özgürgün, çok hatalar yaptı ve bunun karşılığı da Başkanlığı kaybedecek. Ki UBP tabanında yüzde 60'ya yakın oranda 'Özgürgün'e hiç oy vermem' diyerek istenmeyen adam ilan etmiş durumda.

ERSİN TATAR

Sayın Ersin Tatar UBP tabanı içerisinde en çok konuşulan isim. Ankette her bölgede 'Ersin Bey' diyen var. Lefkoşa'dan tutun da tüm ilçelerde seveni var. Anketteki oy oranı yüzde 28,2'dir. Bir önceki seçimde % 21 oy almıştı şimdide o oy oranına yakın oy alarak oylarını sabitlemiş gibi gözüküyor. Ersin bey bir çok alanda kendini geliştirmiş, enerjik ve sürekli tabanı ziyaret ediyor sadece yaş dezavantajı var. Ersin Bey, partilide güven veren önemli isim. Genel başkanlık konusunda eksileri de var diyebiliriz. Çok aşırı heyecanlı bir yapıya sahip. Çok erken gerilip, çok ciddi tepkiler veren bir yapıda. Partili bunu bir eksik olarak görüyor. UBP, liderliğinin daha sakin ve kararlı olmasını istiyor. Yarışta kazanırsa, partiyi sürükleyebilir mi sorusu UBP tabanında mevcut. Bunları aşması gerekir.

SUNAT ATUN

Sayın Sunat Atun, ankette her bölgede ‘ Sunat Bey’ diyen var. Özellikle Hüseyin Özgürgün beye tepkili olan seçmenlerin Sunat Beyde toplandığı görülüyor, Sn. Hüseyin Özgürgün bey seçmenini toparlayamadı ve kayıpları hızla devam ediyor. Sunat Beye Lefkoşa'dan tutun da tüm ilçelerde seveni var bu seçmenin en önemli sorunu partisinin toparlanmasını istiyor. Ankete göre Sn. Sunat Atun Beyin oy oranı yüzde 27,3’dür. Kongre ikinci tura Sn. Ersin Tatar ile Sn. Sunat Atun ile kalacak ve ikisi arasında ikinci tur yaşanacaktır. 3 UBP Seçmenin favori tercihlerinden biri aynı zamanda UBP Seçmenin Bu süreçte ikinci adayım diyen seçmenlerinde oranı %34,3 olduğu görülüyor. Sn. Sunat Atun kendisini daha fazla anlatması gerekiyor. Sunat beyin en büyük avantajı tecrübeli bakan olması genç dinamik görüntüsü UBP tabanında sempati uyandırmakta. Sonuçta UBP, seçimlerde birinci çıkan bir parti olarak iktidar olmak istiyor. İktidar olmak için de güçlü bir liderlik istiyor. 2020’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri de göz önüne alındığında, UBP bu süreçte belirleyici parti olabilir. 15 Ekim 2018 de ikinci UBP anket sonucu açıklanacak.