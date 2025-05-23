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Gezici'nin vefatı... Sürücü teminatla serbest...

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Pınarbaşı’nda meydana gelen ölümle sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı İ.T yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Gezici'nin vefatı... Sürücü teminatla serbest...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Nadir Timuçin olayla ilgili bulguları aktardı.

Timuçin, Pınarbaşı'nda 17 Mayıs 2025 tarihinde Saat 18.00 raddelerinde Pınarbaşı'nda 15 Kasım caddesi üzerinde meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasında zanlı İ.T'nin yönetimindeki RA 728 plakalı Toyota Vitz marka salon araç ile dikkatsizliği sonucu karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidiş istikametine göre yolun sağ kısmında bulunan bir akrabasının ikametgahına dönüşe geçtiği  esnada karşı istikametten aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Lefkoşa'da sakin  Rifat Gezici yönetimindeki ZJ 128 plakalı Suzuki Hayabusa marka motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını belirtti. Polis, çarpışma sonucu RA 728 plakalı araç savrularak yolun sol kısmında banket içerisinde önü doğuya bakar şekilde dururken ZJ 128 plakalı motosiklet ise çarpmanın etkisi ile savrularak gidiş istikametine göre yolun sağ kısmından yol dışına çıkarak boş tarla içerisinde önü kuzeye bakar şekilde sol yan kısmı üzerinde durduğunu mahkemeye aktardı. Polis, kaza sonucu yaralanan ZJ 128 plakalı motosiklet sürücüsü Rifat Gezici ile RA 728 plakalı araç sürücüsü İbrahim Tımbıl Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi acil servisine kaldırılmış ancak Rifat Gezici almış olduğu yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis çavuşu Nadir Timuçin, İ.T'nin ise acil serviste görmüş olduğu tedavine müteakip aynı gün taburcu edildiğimi ve Girne Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklanarak Girne Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini aktardı. Polis, zanlının 18 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelendiğini söyledi. Polis, zanlının 20 Mayıs’ta yeniden mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis çavuşu, yüksek tansiyon şikayeti nedeniyle zanlının 3 gün süreyle hastanede gözetim altında kaldığını belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

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