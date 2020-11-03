Girmediği Banka Kalmamış

Lefkoşa’da meydana gelen “Bina Açma ve Kasti Hasar” suçları ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, meselelerde zanlı olarak görülen E.C.A.(E-28), 02.11.2020 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmıştır.

2020 yılı Eylül ve Ekim ayları içerisinde, Lefkoşa’da meydana gelen “Bina Açma ve Kasti Hasar” suçları ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, meselelerde zanlı olarak görülen E.C.A.(E-28), 02.11.2020 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın; 23.09.2020 tarihinde, Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Türkiye İş Bankası'nın güneye bakan camını kırarak hasara uğrattığı,

26.09.2020 tarihinde, Lefkoşa’da Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Teknocell isimli iş yerinin ana giriş kapısını asma kilidi suç işleme niyeti ile tasarrufunda bulunan demir kesme aleti ile kesip hasara uğrattığı,

27.09.2020 tarihinde Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Capital Bank isimli bankanın batıya bakan ana giriş kapısını açarak içeriye girdiği ve banka içerisindeki alarm ışığını sökerek hasara uğrattığı ve

31.10.2020 tarihinde de, Demirhan'da faaliyet gösteren Capital Bank’ın penceresinin alüminyumdan mamul parmaklıklarını tasarrufunda bulundurduğu demir kesme makası ile kesip hasara uğrattıktan sonra bir cürüm işlemek kasti ile içeriye girip tavan kamerasını sökerek hasara uğrattığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.