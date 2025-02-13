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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne Anlamlı ziyaret

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne Anlamlı ziyaret
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne Anlamlı ziyaret

Merit International Otelleri bünyesinde faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, geçtiğimiz gün, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi görevlilerini ve farklı yaş gruplarından öğrencileri ağırladı. Girne Belediyesi, Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi’nin “Şubat Tatili Etkinlik Programı” çerçevesinde düzenlediği Merkez ziyaretine katılan çocuklar, eğlenceli bir gün geçirirken deniz kaplumbağaları hakkında bilgi sahibi oldular.

Farklı sebeplerle yaralanan ve Merkez’de tedavi gören 7 deniz kaplumbağasının rehabilitasyon sürecini yerinde gözlemleyen ziyaretçiler, doğada atık halde bulunan nesnelerin canlılara verdiği zararlara da tanık oldular. Deniz kaplumbağalarının yaşam döngüleri ve yaralanma nedenleri hakkında bilgi alan ziyaretçiler, doğanın korunması adına yapılabilecekler hakkında Merkez yetkilileri ile sohbet ettiler.

Oldukça verimli geçen Merkez gezisi sonrasında Meritta Kids Club’ın düzenlediği etkinliğe katılan minik ziyaretçiler, kil ile hayallerindeki deniz kaplumbağasını yaparak keyifli anlar yaşadı.

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