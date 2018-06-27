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Girne Belediyesi trafik cezalarını Baldöken Otoparkı’nda tahsil ediliyor

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü göreve geldikten sonra mevcut 4 olan ödeme noktasını 8’e yükseltti.
Girne Belediyesi trafik cezalarını Baldöken Otoparkı’nda tahsil ediliyor

Girne Belediyesi merkez binası vezneleri, terminal şubesi vezneleri, Karaoğlanoğlu, Zeytinlik, Doğanköy, Ozanköy ve Beylerbeyi muhtarlık veznelerinde emlak vergisi ve su ödemesi yapılırken, Girne Baldöken Otoparkı’nda ise ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı ve trafik cezaları ödeniyor.

Girne Belediyesi Zabıta Kolluk Birimi tarafından kesilen trafik cezaları, ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı (akıllı sayaç) ve araç park yeri ücretlerinin ödendiği “Girne Baldöken Otoparkı’nda” hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil hergün tahsil ediliyor.

Girne Belediyesi Terminal Şubesinde bulunan Su İşleri Bölümü’nde ise ön ödemeli elektronik kartlı sayaçlar için (akıllı sayaç) avans kontör yükleme hizmeti sunuluyor. Kontörü biten aboneler, istedikleri zaman kendi başlarına binanın dışında bulunan kontör yükleme cihazından yanlarında getirdikleri kontör yükleme kartına ücret ödemeden 5 ton su alabiliyor. Avans olarak verilen 5 ton su, bir sonraki su alımında tahsil edilirken, avans kapatılmadan tekrar kontör yükleme yapılmıyor.

GÜNGÖRDÜ: “HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşa kolaylık sağlayıp hizmeti ayağına götürmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Nidai Güngördü, bu kapsamda Girne Belediyesi Terminal Şubesi, Karaoğlanoğlu, Zeytinlik, Doğanköy, Ozanköy ve Beylerbeyi muhtarlık veznelerinde tahsilat yapmasıyla vatandaşın emlak vergisi ve su ödemeleri için Girne Belediyesi merkez binasına gelmesine gerek kalmadığını ifade etti. Güngördü, akıllı su sayacına kontör yükleme yapılan Girne Baldöken Otoparkı’nda ise tatil günleri dahil hergün trafik cezalarının tahsil edilmeye başlanmasıyla vatandaşa büyük kolaylık sağlandığını dile getirdi. Güngördü, göreve başladığı 1 Temmuz 2014’ten itibaren belediyenin alacaklarıyla ilgili sıkı bir çalışma yapıldığını belirterek, tahsilat oranlarında önemli artış yaşandığını kaydetti.

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