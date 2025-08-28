  • BIST 11368.78
Girne-Değirmenlik ana yolunda kaza...

Girne-Değirmenlik ana yolunda iki araç çarpıştı; çarpmanın etkisiyle araçların birinin motor kısmında yangın çıktı.
Girne-Değirmenlik ana yolunda kaza...

Yangın sürücü tarafından söndürülürken,  itfaiye ekipleri ise soğutma yaptı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında, Girne-Değirmenlik ana yolunun 12-13’üncü kilometreleri arasında, Abdurrahman Demir (E-29) yönetimindeki FZ 070 plakalı salon araç ile seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelen Shohrat Ismaılov (E-51) yönetimindeki PV 624 plakalı tır aracın dorsesinin sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle FZ 070 plakalı aracın motor kısmında yangın çıktı.

 

