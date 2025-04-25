Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nden Hellim Atölyesi

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Zeytinlik Muhtarlığı iş birliğiyle Anglo Turkish Association üyelerine özel hellim yapımı atölyesi düzenledi.

Etkinlik, Kıbrıs’ın geleneksel lezzetlerinden hellimin birlikte üretilmesiyle hem keyifli hem de kültürel açıdan zengin bir gün yaşanmasını sağladı.

Etkinlikte, aynı zamanda kooperatif üyesi olan Zeytinlik Muhtarı Hatice Aydın, Zeytinlik köyünden kadın arkadaşlarının desteğiyle katılımcılara hellim yapımını uygulamalı olarak gösterdi. Köy kadınlarının geleneksel bilgi ve becerilerini sergilediği bu bölüm, etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

BİRLİKTE ÜRETMEK VE PAYLAŞMAK ÖN PLANDAYDI

Etkinlik boyunca katılımcılar, Kıbrıs Türk mutfak kültürünü yerinde öğrenerek hem uygulamalı deneyim yaşadı hem de kooperatif üyeleriyle birebir temas kurarak yerel kültüre dair bilgi edindi. Kooperatif tarafından yapılan açıklamada, atölye hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“Geleneksel Kıbrıs lezzetlerinden hellimi birlikte yaparken hem çok keyifli anlar yaşadık hem de kültürel paylaşımın güzelliğini bir kez daha hissettik.”

GELENEKSEL LEZZETLERDEN OLUŞAN MENÜ HAZIRLANDI

Atölye sonrasında, konuklara ikram edilmek üzere Emek Atölyesi’nde kollektif bir çalışma ile geleneksel yemeklerden oluşan özel bir menü hazırlandı. Kooperatif üyeleri tarafından imece usulüyle hazırlanan yemeklerle, günün ruhunu yansıtan özel bir sofra oluşturuldu.

REHBERLİ KÖY YÜRÜYÜŞÜYLE GÜN TAMAMLANDI

Yemeklerin ardından, profesyonel tur rehberi ve aynı zamanda kooperatif üyesi olan Nelin Tunç’un rehberliğinde köyde kısa bir yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar, Zeytinlik’in tarihi ve kültürel dokusuna dair bilgi edinerek günü tamamladı.

ETKİNLİĞİN MİMARI KADINLARA VE DESTEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Kooperatif, atölyenin gerçekleşmesinde emeği geçen isimlere de özel olarak teşekkür etti:

“Etkinliğimizin gerçekleşmesinde katkıları olan Anglo Turkish Association etkinlik organizatörü ve komite üyesi İsmet Ramiz’e, profesyonel tur rehberi ve aynı zamanda kooperatif üyemiz olan sevgili Nelin Tunç’a yürekten teşekkür ederiz.”

DAYANIŞMA VE KÜLTÜREL BULUŞMA VURGUSU

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, yaptığı açıklamanın sonunda birlikte üretmenin önemine vurgu yaparak, “Birlikte üretmenin ve paylaşmanın gücüyle, daha nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle!” mesajını paylaştı.

Etkinlik, hem kültürel alışverişin hem de kadın emeğine dayalı üretimin ne kadar güçlü bir bağ kurabileceğini bir kez daha gösterdi.