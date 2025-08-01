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Girne Güzelyurt yolunda kaza, bir kişi yaralandı

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Girne Güzelyurt ana yolunda iki araç çarpıştı,1 kişi yaralandı.
Girne Güzelyurt yolunda kaza, bir kişi yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 11.00 sıralarında Yasin Bitik'in (E-27) yönetimindeki UC 137 plakalı araçla Akdeniz ana yolundan gelip,  Tepebaşı köyüne giden yola giriş yaparken, Güney istikametinden kuzey istikametine seyreden Mustafa Sireci (E-52) yönetimindeki ZV 938 plakalı kamyonun önünü tıkamasıyla yaşandı.

Kazada yaralanan Yasin Bitik Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bitik, ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

 

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