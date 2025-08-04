Girne-Lefkoşa Anayolu’nda Trafik Kazası: 1’i Ağır 5 Yaralı

Kazanın, Eunus ALI (E-28) yönetimindeki GZ 222 plakalı salon aracın Lefkoşa istikametine doğru seyir halindeyken, sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıkıp aracın sol yanına devrilmesiyle gerçekleştiği belirtildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü Eunus ALI ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Abdullah AL MOMIN (E-6), Mst Shahıda BEGUM (K-42), Jannatul Ferdousı POLI (K-27) ve Sarafar ALI (E-41) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Jannatul Ferdousı POLI’nin (K-27) durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım servisine sevk edildiği, diğer dört yaralının ise Acil Serviste tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.