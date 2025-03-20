Girne Limanı’nda İnsan Kaçakçılığı: Bir Zanlı Daha Tutuklandı

Girne Turizm Limanı’nda tır dorsesinde yakalanan 7 kaçak göçmenle ilgili soruşturmada, olayla bağlantılı bir kişi daha tutuklandı.

25 Şubat 2025 tarihinde saat 15:00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda ülkeye giriş yapan bir tırın dorsesinde gizlenen yabancı uyruklu 7 kişinin, kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında, insan kaçakçılığı yaparak maddi menfaat sağladıkları belirlenen K.S. (61), M.K. (48), K.M. (37), H.U. (32), H.B. (46) ve İ.C. (31) daha önce tutuklanmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranan zanlı M.S. (47) ise 19 Mart 2025 tarihinde yakalanarak tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir