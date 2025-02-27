Girne Limanı’nda İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

Girne Turizm Limanı’nda, 25 Şubat 2025 tarihinde saat 15.00 sıralarında, ülkeye giriş yapan bir tırın dorsesinde gizlenmiş şekilde bulunan 7 yabancı uyruklu şahıs, yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmaya çalışırken tespit edildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, maddi menfaat sağlamak amacıyla kaçak göçmenlerin ülkeye girişine aracılık ettikleri belirlenen K.S. (61), M.K. (48), K.M. (37), H.U. (32) ve H.B. (46) isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi
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