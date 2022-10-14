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Girne Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

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Girne Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış töreni, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi
Girne Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Girne Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılı açılış töreni, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış törenin öncesinde Girne Üniversitesi kampüsünde yer alan Atatürk anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu.

Açılış konuşmasını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun yaptığı törene, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay ile dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleşen 2022-2023 açılış töreninde aynı zamanda; Girne Üniversitesi Akademik kadrosunda atamaları gerçekleşen öğretim üyelerinin akademik atama, yükseltme ve ödül takdim töreni de yapıldı. Atamaları gerçekleşen öğretim üyeleri Prof. Dr. Akbar Abbasi, Prof. Dr. Nilüfer Galip Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Barış Memduh Eren, belgelerini Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’ın elinden aldı.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “’Üniversitemiz fakülte ve enstitü programlarınına ek olarak tam teşekküllü hastane, diş hastanesi  ve uçuş okulu ile eğitime, öğretime ve araştırmaya devam ediyor.”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 2013’te kurulan Girne Üniversitesi’nin her yıl büyüyerek ve gelişerek eğitim hayatına devam ettiğini vurgulayarak, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreci aktardı. Girne Üniversitesi’nin tam teşekküllü tıp fakültesi hastanesi, diş hastanesi ve uçuş okulu ile öğrencilerine teorik ve uygulamalı ders imkanı sunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Salihoğlu, “Yetkin kadrolarımız, tam donanımlı laboratuvarlarımız, denizcilik ve havacılık simülasyon odalarımız, tıp fakültesi ve diş hastanemiz, eğitim uçaklarımız ve uçuş okulumuzla öğrencilerimize parlak bir geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz” dedi.

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Prof. Dr. Salihoğlu, “Yeni eğitim döneminin başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.  

 

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