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Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 3 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Tarafından Açılacak.

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Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 3 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Tarafından Açılacak. Büyük Kütüphane, 6 Katlı Binasıyla Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı Olarak da Bölge Halkına Hizmet Verecek.
Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 3 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Tarafından Açılacak.

6 katlı binasıyla bölgenin en büyük kütüphanesi olacak Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 3 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Açılış töreni, Girne Üniversitesi kampüsünde saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

 

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de, okuma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşivin yanı sıra engelli çalışma odası, kulüp odaları, bilgisayar laboratuvarı, nadide eserler koleksiyonu, görsel medya kütüphanesi ve sergi salonu da yer alıyor.

 

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 24 Saat Boyunca Öğrencilere ve Bölge Halkına Hizmet Verecek.

Kullanıcıların 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim sağlayabileceği, çağın koşullarına uygun en son elektronik ve dijital teknoloji ile donatılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 24 saat boyunca öğrencilere ve bölge halkına hizmet verecek.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, bölgenin bilimsel üretkenliğinin yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamdaki hareketliliğini de artıracak şekilde tasarlandı. Kütüphane bünyesinde yer alan bir adet 350 kişilik amfi, 3 adet 120 kişilik salon ve derslik ile 4 toplantı odası da bölge halkının kullanımına sunulacak. Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane bünyesindeki kongre merkezi birçok toplantı, seminer ve sergilere ev sahipliği yaparak önemli bir hareketlilik yaratacak.

 

Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap: “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin barındırdığı nitelikli bilgiye evinizden de ulaşabileceksiniz.”

Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin üniversite öğrencileri ve bölge halkı için bilgiye erişim durağı olmakla kalmayıp, ev sahipliği yapacağı kongre ve seminerlerle önemli bir sosyal hareketlilik yaratacağını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Bilgi kaynaklarıyla halk kitlelerini buluşturacak olan ve birikimli bir yeni nesil yetişmesine vesile olacak Büyük Kütüphane’yi bölge halkına kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz ” diye konuştu.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, son teknoloji ile donatılmış 6 katlı binası ile 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim sağlayacak. Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin bölgenin bilgi ihtiyaçları doğrultusunda vizyoner bir büyüme göstereceğini söyledi. Teknolojinin ilerlemesi ile bilgiye erişmenin önündeki engellerin kalktığını hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Çağın teknolojik gerekliliklerini yerine getirerek sağladığı uzaktan erişim imkanıyla, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin barındırdığı nitelikli bilgiye evinizden de ulaşabileceksiniz” dedi.

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