Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, 500 Bin Kitap ve 650 Milyon Elektronik Kaynak ile Bölge Halkının Hizmetinde

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, Kütüphane Haftasında 500 Bin Kitap ve 650 Milyon Elektronik Kaynak ile Bölge Halkının Hizmetinde

Her yıl Mart ayının son Pazartesi başlayan Kütüphane Haftası, 57 yıl önce kütüphanelerin yaygınlaşması ve halkın kitaba ve kütüphaneye ilgilerini artırmak için kutlanmaya başladı. Aralık 2020’de kapılarını açan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ise, modern altyapısı ve 500 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynaktan oluşan zengin içeriği ile Girne ve çevresinin kütüphane ihtiyacını karşılamak üzere kapılarını halka ücretsiz açtı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’den sonra Kıbrıs'ın ikinci büyük kütüphanesi olarak 6 katlı modern binasıyla hizmet veren Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, ev sahipliği yaptığı bilgi hazinesini zenginleştirmek için de çalışmalara devam ediyor.

Modern Binasıyla Bölgenin En Büyük Kütüphanesi

Yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda, 6 katlı modern ve donanımlı binasıyla hizmet veren Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane, ABD ve Kanada’da da kullanılan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemine (LC) göre dizayn edilmiş raf sistemi ile bilgiye hızlı bir şekilde erişim sağlıyor. Büyük Kütüphane günün 24 saati öğrencilere ve bölge halkına hizmet veriyor.

Girne Bölgesinin en büyük kütüphanesi olarak, çağın koşullarına uygun en son elektronik ve dijital teknoloji ile donatılarak kitapseverlere ve araştırmacılara hizmet veren Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de okuma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşivin yanı sıra engelli çalışma odası, kulüp odaları, bilgisayar laboratuvarı, nadide eserler koleksiyonu, görsel medya kütüphanesi ve sergi salonu da yer alıyor.

KKTC’yi Saran Bilgi Ağı

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanesi, dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’sine de ücretsiz erişim sağlıyor. Böylece, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin tüm imkanlarından Girne halkı da yararlanabiliyor. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’nin de dahil olmasıyla Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu yaptığı Büyük Kütüphaneler Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ve çevresine de ulaşarak bütün ülkeye yayılan devasa bir dijital kütüphane ağı oluşturuyor.