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Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini “Diş Hekimleri Günü”nde düzenlenen törenle giydi...

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Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini “Diş Hekimleri Günü”nde düzenlenen törenle giydi...
Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini “Diş Hekimleri Günü”nde düzenlenen törenle giydi...

Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne 2021-2022 ve 2020-2021 akademik yılında katılan öğrenciler beyaz önlüklerini törenle giydi

Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonunda düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. COVID-19 tedbirleri sebebiyle iki aşamalı olarak düzenlenen beyaz önlük giyme törenine Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, genel sekreter, dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, başhekimler, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Beyaz önlüklerini giyen 115 öğrenci, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner’in öncülüğünde toplu olarak ant içti. Geleceğin diş hekimlerinin ilk kez beyaz önlük giydiği törende, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Prof. Dr. Serap Çetiner birer konuşma yaptı.

Prof.  Dr. İlkay Salihoğlu:  “Diş Hekimliği Fakültemiz kalite çıtasını sürekli yükseltiyor”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuşmasına, büyük bir emek ve çabanın sonucunda Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan öğrencileri tebrik ederek başladı.

Girne Üniversitesi’nin sürekli gelişen alt ve üst yapılarıyla kısa zamanda bölgenin dikkat çeken eğitim kurumlarından biri haline geldiğini ifade eden Prof. Dr. Salihoğlu, eğitim ve araştırmaya verdikleri önemi vurguladı. Girne Üniversitesi’nin COVID-19 sürecinde büyümeyi sürdürerek bünyesine Sağlık Bilimleri Fakültesi binası ve Büyük Kütüphane’yi eklediğini söyleyen Prof. Dr. Salihoğlu,  Günsel Ailesi’nin Girne Üniversitesi’ne verdiği sürekli desteğin önemine işaret ederek şükranlarını sundu. 

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin yetkin akademisyen kadrosu, gelişmiş altyapı imkanlarına sahip laboratuvarlar gibi olanaklarla kalite çıtasını sürekli yükseğe çıkardığını belirterek, Beyaz Önlük Giyme töreninin özel olarak 22 Kasım Diş Hekimliği Gününde yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Serap Çetiner: “Tam donanımlı altyapı imkanlarıyla kaliteli ve eksiksiz bir eğitim veriyoruz.”

Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serap Çetiner ise öğrencilerin zorlu bir sürecin ardından geleceğin diş hekimlerine dönüşeceklerini eğitimlerine başladıklarını hatırlatarak, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü’nde düzenlenen törenin ayrı bir önem taşıdığını vurguladı.

Diş hekimliğinin sanat ve bilimin birleştiği çok özel bir meslek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Serap Çetiner, beyaz rengin temizliğin, saflığın ve arınmışlığın sembolü olduğunu vurgulayarak sağlık bilimlerinin “zarar vermeme” ilkesine atıfta bulundu.

Prof. Dr. Çetiner, 2017’de kurulan Girne Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin akademik kadrosundan laboratuvarlara kadar bütün imkanlarını sürekli geliştirerek, eğitim hastanesinin kapsamını genişleterek dünya standartlarında eğitim vermeyi sürdürdüğünü belirtti. Atatürk ilkelerini benimsemiş, evrensel değerlere bağlı hekimler yetiştirmek hedefinde olduklarını kaydeden Prof. Dr. Serap Çetiner, yoğun geçecek öğrenim sürecinde öğrencilere gereken desteği vereceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.    

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